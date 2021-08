Donna incinta in terapia intensiva a Napoli, non era vaccinata: «Rischia anche il neonato»

Una donna di Napoli, 31 anni, è ricoverata al Policlinico Federico II in terapia intensiva per una polmonite dopo essere risultata positiva al Covid e aver partorito al sesto mese. La 31enne, così come il marito ed il resto della sua famiglia, non è vaccinata e adesso tutti sono positivi, compresi i bambini. La madre – riporta Il Mattino – aveva deciso di non immunizzarsi poiché preoccupata per le eventuali reazioni avverse.

Donna in terapia intensiva a Napoli, anche il neonato a rischio

I medici hanno ricoverato la donna nel reparto Covid dopo che quest’ultima ha accusato i primi sintomi, finendo successivamente in rianimazione. Poi, ieri mattina il parto cesareo per salvare il piccolo, nato poco prima delle 13 e che ha serie difficoltà respiratorie e di alimentazione. La donna ha avuto altri tre figli, ma per il neonato “un alto rischio di mortalità e disabilità a breve e lungo termine”, spiegano i medici.