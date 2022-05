Napoli, indecente offerta di lavoro di un bar: “Dieci ore al giorno per 200 euro a settimana”

“Dieci ore di lavoro al giorno a 200 euro a settimana”. È l’offerta di lavoro di un bar di Napoli in cerca di un ragazzo per le consegne che ha scatenato le polemiche sui social.

L’annuncio del bar che offre lavoro per 200 euro a settimana

Fa discutere l’annuncio di lavoro pubblicato su Facebook dal titolare, che appartiene a una famiglia di commercianti storici. E si scatena subito il dibattito tra chi è contro e chi, invece, sostiene che l’imprenditore ha ragione. C’è chi chiede informazioni per un parente interessato e chi chiarimenti, pensando magari ad uno scherzo, ma l’imprenditore non fa una piega e spiega che l’orario di lavoro è “7-17, un giorno di festa a settimana“, per “10-15 consegne al giorno”. Uno stipendio, insomma, da circa 800-1.000 euro al mese, per 60 ore di lavoro settimanali. “In pratica – fa notare qualcuno dei commentatori – circa 3,30 euro all’ora”.

Un “lavoretto” per i ragazzi

Il titolare specifica che per l’incarico non serve esperienza. Lasciando, così, intendere che sia un “lavoretto” estivo, destinato ai più giovani. Inoltre, nei vari commenti, viene specificato che a Napoli c’è anche chi pagherebbe molto meno di 200 euro per tale incarico. Ma, considerato l’impegno, in termini di ore, il confine tra lavoretto part-time ed impiego a tempo pieno sembra davvero stretto. Alle polemiche che ne seguono sul basso compenso, l’imprenditore replica convinto: “Che dire, fanno altri 200 euro di mazzette a settimana ed arrivano dai 1400 ai 1600 euro al mese”. Per “ragazzi senza esperienza è oro una mensilità del genere”. E, ancora, “mio padre pagava il mio titolare per farmi imparare il lavoro e oggi, a soli 30 anni, gestisco 5 attività contemporaneamente”.

Centinaia di commenti tra indignazione e condivisione

Il post con il quale si offriva l’incarico, nel giro di poche ore, ha raccolto centinaia di commenti. Dividendo gli utenti tra chi si indigna e chi solidarizza con l’imprenditore. “Capisco le spese e le difficoltà dei piccoli esercenti, ma stiamo parlando di 3,3 euro all’ora, una colf o una badante prendono almeno 7 euro all’ora”, scrive un profilo nei commenti.