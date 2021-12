Napoli. La storia di Pasquale a Le Iene: viveva tra topi, rifiuti ed escrementi

Ancora una volta Le Iene si trovano a portare alla luce situazioni di degrado e disagio, raccontando la storia di Pasquale.

La terribile storia di Pasquale

Protagonista di questa terribile storia è Pasquale, 43 anni. Uomo buono e fragile, che, a causa della pandemia, si è ritrovato abbandonato a sé stesso. Senza nessuno che se ne prendesse cura, infatti, l’uomo è stato ritrovato a vivere in un seminterrato – a metà tra il tugurio e la caverna – in mezzo a topi, scarafaggi ed escrementi. In seguito alla diretta di un giornalista di Napoli, Pino Grazioli, la situazione di Pasquale è stata portata alla luce e lui è stato trasferito in una struttura idonea.

Tuttavia, ciò che maggiormente lascia amareggiati e esterrefatti è che, a quanto dicono, da un anno a questa parte Pasquale dovrebbe avere un amministratore di sostegno. Le Iene, con la loro inviata Nina Palmieri, hanno cercato di fare chiarezza.

Il servizio delle Iene

Nel servizio andato in onda il 30 novembre, infatti, Nina mette insieme i frammenti della vita di Pasquale nel tentativo di trarne un quadro generale. Intervistando alcuni conoscenti, emerge così che l’uomo ha due sorelle, che non si sono mai curate di lui. E che, prima della pandemia, era seguito da alcune persone, che spesso lo ospitavano. Tuttavia, con l’avvento del Covid e del lockdown, con l’impossibilità di uscire, Pasquale si è ritrovato completamente solo.

Proprio per questo motivo, le persone a conoscenza della situazione avevano contattato le istituzioni affinché prendessero provvedimenti. Ad essere coinvolta nella vicenda è, in particolare, la consigliera comunale Valeria Vespa. La quale, contattata telefonicamente dalle Iene, racconta di essersi personalmente occupata di assegnare a Pasquale un amministratore di sostegno che si curasse di lui e dei suoi interessi.

L’inchiesta sulla tutrice da parte delle Iene

Approfondendo le interviste agli amici, infatti, Nina viene a sapere che effettivamente un’avvocata era intervenuta in qualità di tutrice. Tuttavia, sbrigate le faccende essenziali – come fornirgli i documenti – la donna non si era più fatta vedere. Le Iene danno così inizio alla ricerca della donna. Il servizio mostra che, contattata più volte al telefono, l’avvocata si rifiuta di rispondere a qualunque tipo di domanda riguardo la situazione di Pasquale. Astenendosi addirittura dal confermare o smentire di essere realmente l’amministratrice di sostegno.

Le Iene alla ricerca di Pasquale

Nel frattempo, però, di Pasquale non si hanno più notizie. Dopo che un’ambulanza l’ha prelevato per trasferirlo in una struttura, non si è saputo più nulla. Nemmeno Nina e Le Iene sono riusciti a scovarlo, nonostante nel servizio abbiano girato numerosissimi centri. Nel tentativo di entrare in contatto con lui, allora, la giornalista ha preparato un pacco regalo per Pasquale contenente, tra le altre cose, anche un cellulare. Il pacco è stato poi consegnato alla consigliera comunale Vespa, nella speranza che almeno lei possa riuscire a trovarlo.