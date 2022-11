Napoli. Minaccia un giovane col coltellino e lo rapina, 18enne arrestato dopo la fuga

Aveva puntato coltello a scatto contro un suo connazionale e gli aveva sottratto lo zaino. Poi era fuggito, inseguito dalla vittima. Sottoposto a perquisizione, il rapinatore è stato trovato in possesso della lama di circa sei centimetri. Ha 18 anni ed è finito in arresto. A bloccarlo i poliziotti napoletani.

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania per un uomo ferito alla gamba sinistra con un’arma da taglio.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio, la vittima (62enne di San Giorgio a Cremano già noto alle ffoo) sarebbe stata ferita mentre percorreva a piedi Piazza San Giovanni Battista (San Giovanni a Teduccio). Sconosciuti avrebbero tentato di portargli via l’orologio e la sua reazione avrebbe portato al ferimento. Otto i giorni di prognosi prescritti dai medici. Indagini in corso

50enne picchiato con una mazza da baseball a Napoli

I carabinieri Poggioreale sono intervenuti ieri sera presso l’ospedale Villa Betania per un uomo verosimilmente vittima di aggressione. Secondo una ricostruzione ancora da verificare, la vittima (52enne del quartiere Barra, Giacinto G.) sarebbe stata avvicinata da alcuni sconosciuti in sella ad uno scooter mentre percorreva in auto Via Mastellone. Con una mazza da baseball avrebbero frantumato il lunotto dell’auto e lo avrebbero costretto ad uscire dal veicolo. E con la stessa arma sarebbe stato pestato.

Sono 30 i giorni di prognosi prescritti per trauma cranico lieve, ecchimosi ed contusioni multiple, sospetta frattura all’avambraccio destro. Indagini in corso per chiarire la dinamica.