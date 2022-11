Dopo il maltempo torna la “novembrata”, sole e temperature sopra la media

Dopo giorni di freddo e maltempo, da domani il sole tornerà a splendere su gran parte dell’Italia. Temperature massime il leggero rialzo. Dopo questa fase piuttosto dinamica, a inizio settimana si conferma il ritorno dell’alta pressione con il conseguente ripristino di condizioni più stabili accompagnate anche da un leggero rialzo termico che riporterà le temperature diurne su valori anche leggermente sopra la media.

Le previsioni degli esperti di Meteo.it

“Tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia, con solo qualche annuvolamento più significativo fra Levante ligure e Toscana, nel settore del basso Tirreno orientale e in Sardegna. Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo, con valori fra 15 e 21 gradi, e punte di 22-23 gradi su Calabria e Isole. Venti deboli con locali rinforzi al Sud e sul Ligure. Localmente mossi i mari meridionali e il mar Ligure, calmi o poco mossi gli altri bacini”.