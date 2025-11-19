PUBBLICITÀ
HomeCronacaNapoli piange Carlo Ferrari, addio ad uno dei re della movida
CronacaCronaca locale

Napoli piange Carlo Ferrari, addio ad uno dei re della movida

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Napoli piange Carlo Ferrari, addio ad uno dei re della movida
Napoli piange Carlo Ferrari, addio ad uno dei re della movida
PUBBLICITÀ

Lutto a Napoli per la scomparsa di Carlo Ferrari. Ex giocatore di football degli Oaks, celebre squadra napoletana, era una personalità nota al mondo della notte. Organizzatore e animatore, è stato stroncato da una lunga malattia. Il funerale si terrà domani alle 11 presso la chiesa San Gennaro, in via Bernini 55 al Vomero.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. “Un fortissimo abbraccio per la perdita di Carlo, un guerriero con una forza empatica unica, un caro amico!” si legge. E ancora: “Una notizia devastante… Carlo ci mancherà. Un abbraccio forte con sincero affetto a te Luca ed a tutta la famiglia”, “Una grande perdita, un vero amico di sempre. Un cuore grande e disponibile, un grande empatico Carlo, persona splendida”.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati