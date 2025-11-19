Napoli piange Carlo Ferrari, addio ad uno dei re della movida

PUBBLICITÀ

Lutto a Napoli per la scomparsa di Carlo Ferrari. Ex giocatore di football degli Oaks, celebre squadra napoletana, era una personalità nota al mondo della notte. Organizzatore e animatore, è stato stroncato da una lunga malattia. Il funerale si terrà domani alle 11 presso la chiesa San Gennaro, in via Bernini 55 al Vomero.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. “Un fortissimo abbraccio per la perdita di Carlo, un guerriero con una forza empatica unica, un caro amico!” si legge. E ancora: “Una notizia devastante… Carlo ci mancherà. Un abbraccio forte con sincero affetto a te Luca ed a tutta la famiglia”, “Una grande perdita, un vero amico di sempre. Un cuore grande e disponibile, un grande empatico Carlo, persona splendida”.

