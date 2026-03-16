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Napoli piange Rossella Esposito, addio alla giovane avvocatessa

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Napoli piange Rossella Esposito, addio alla giovane avvocatessa
Napoli piange Rossella Esposito, addio alla giovane avvocatessa
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È scomparsa sabato l’avvocata Rossella Esposito. A ricordarla con un messaggio di cordoglio è la Camera Penale di Napoli, che sui social ha voluto rendere omaggio alla collega sottolineandone il valore umano e professionale. “Ha indossato la Toga sempre con orgoglio, dedizione e impegno, e sempre con il sorriso”, si legge nel post pubblicato dall’associazione forense, che ne ricorda la grande passione per la professione e la determinazione con cui ha affrontato le prove della vita, lasciando intuire una lunga battaglia contro la malattia.

Nel messaggio i colleghi evidenziano anche la sua tenacia e il profondo senso del dovere: “Ha combattuto strenuamente contro le avversità che l’hanno portata via, senza però mai abbandonare l’impegno forense, in cui si è prodigata fino alla fine”. La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra amici e colleghi, ma il ricordo del suo coraggio e della sua professionalità continuerà a vivere. “Alla famiglia le condoglianze di tutti noi”, conclude la Camera Penale, stringendosi al dolore dei familiari.

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