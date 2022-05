Napoli, sventata truffa del falso ‘Made in Italy’: sequestrate collane ed orecchini 

I funzionari delle agenzie delle dogane di Napoli hanno sventato un tentativo di truffa del falso ‘Made in Italy’. Un carico di accessori è stato perquisito e successivamente sequestrato, così da impedirne l’immissione sul mercato. I funzionari in servizio presso gli uffici delle dogane di Napoli 1 hanno fatto la scoperta del pacco e sventato la truffa.

Il falso ‘Made in Italy’

I funzionari in servizio stavano svolgendo i consueti controlli quando le ricerche hanno portato allo scoperto il tentativo di frode. Il pacco sospetto conteneva degli accessori, tra collane ed orecchini, tutti riportanti l’etichetta ‘Made in Italy’. Il “sigillo di garanzia” riportato sulle etichette, che ne dava non solo certezza di qualità ma ne giustificava anche il prezzo, strideva però con i dettagli mancanti. Infatti, dopo aver notato il ‘Made in Italy’, i funzionari hanno proceduto con le verifiche per accertarsi della veridicità delle indicazioni riportate.

I funzionari hanno così scoperto che gli 11.055 accessori rinvenuti erano privi di ulteriori informazioni di provenienza. Il marchio registrato non era quindi verificato in alcun modo. La mancata documentazione precisa di provenienza estera o in generale sull’origine degli accessori ha messo in allarme i funzionari. Sventando il tentativo di frode, i funzionari, hanno così evitato la vendita dei falsi ‘Made in Italy’ ai futuri ignari clienti.