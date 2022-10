Assurdo a Napoli, tassista aggredisce il personale del 118 durante l’intervento

Il personale del 118 è stato aggredito da un tassista nel quartiere Vasto. Come denunciato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate un’ambulanza era intervenuta in zona per un codice rosso, dopo la chiamata di una persona che è stata colpito un’emorragia gastrica. Giunto sul posto l’equipaggio è sceso dall’ambulanza per effettuare l’intervento, ma è stato aggredito dal tassista con insulti perché aveva urgenza di spostarsi e il mezzo di soccorso lo bloccava.

“Questo energumeno pretendeva che personale sanitario, al lavoro per salvare una vita umana in una situazione dove anche un secondo può fare la differenza, spostasse il mezzo. Ha totalmente ignorato che, in casi come questi, la viabilità viene dopo la salute. È la 55esima aggressione del 2022 registrata dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate; c’è una totale assenza di rispetto e responsabilità nei confronti del personale sanitario che ogni giorno lavora per salvare vite, ma che è sempre più bersaglio di violenza e inciviltà. Un comparto che merita più tutele! Alle vittime di questa vicenda piena solidarietà. Al tassista una sola parola, vergogna!” Ha commentato così l’accaduto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.