Napoli venduto agli stranieri, Adl smentisce Rai e siti: “Mega bufala, ho rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari”

Nelle ultime ore sono circolati alcuni rumors circa una possibile vendita del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis. Una voce prontamente smentita dal club azzurro tramite il seguente comunicato ufficiale: “Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattativa in corso.

Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste “indiscrezioni”, è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli “States”. De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l’Italia, e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono”.

Napoli venduto per 650 milioni? Da Twitter impazza la notizia

Da qualche tempo, però, si vocifera di un possibile addio di ADL. Il romano possiede anche il Bari: la proprietà del club campano potrebbe cambiare. I rumors impazzano praticamente ogni mese: a gennaio, ad esempio, la notizia di un presunto interesse di Jeff Bezos fece il giro del mondo. In questa caldissima serata di luglio, è spuntata su Twitter una notizia mostruosa.

Luca Cerchione, giornalista e speaker radiofonico, ha lanciato la bomba su Twitter. “Il 19 luglio sarà ricordato come una data storica per il Napoli. 650“, ha scritto sul noto portale. Da tempo c’è uno sceicco che sta stuzzicando le fantasie dei tifosi, pubblicando post inerenti alla città e alla squadra campana. Il numero dovrebbe essere la cifra offerta per l’acquisizione del club.

Da diverse settimane, ormai, vengono accostati al Napoli fondi americani, fondi qatarioti e fondi emirati. In realtà, anche lo stesso De Laurentiis rivelò di aver ricevuto alcune offerte. Sono attesi quindi importanti sviluppi: la società continua intanto a fare mercato e a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sempre lo stesso Cerchione , su Instagram, pochi minuti dopo il tweet ha fatto una diretta dove ha confermato l’avventura cessione a un ipotetico fondo qatariota . Vedremo quanto c’è di vero in tutto questo . Su Twitter , dopo pochi minuti , la gente è impazzita e a Napoli qualcuno già sogna calciatori di grande livello