Pizza con l’oro 24 carati in vendita a 99 euro. L’ideatore: “Il lusso va pagato”

Avete assaggiato tutti i tipi di pizza e siete alla ricerca di nuovi gusti mai provati? Bene, allora la pizza all’oro potrebbe fare al caso vostro. Si tratta dell’ultima invenzione di Robert Nedea, titolare del ristorante Da Robert a Jesolo. La pizza, chiamata Mimi La Regina d’Oro 24K, viene condita con oro 24 carati. È composta da fior di latte, salsa di pomodoro, 200 grammi di burrata di bufala e infine foglie e sfilacci d’oro, 100% commestibile. Quanto costa? 99 euro.

“Il cliente vive un momento di gloria – spiega Robert Nedea al Corriere del Veneto. -. L’oro è l’unico metallo puro commestibile, e da sempre è simbolo di potere. Anche mangiarlo fa sentire una persona forte, potente”. Com’è nata l’idea? “Nei ristoranti di Dubai cospargono le bistecche con l’oro e le vendono a mille dollari. Dovremmo farlo anche noi sulle nostre pizze!”. Così due mesi dopo Robert ha deciso di lasciarsi ispirare.

“La settimana scorsa ne abbiamo vendute cinque in una sera! Di solito sono turisti stranieri, ma anche albergatori locali e giovani che vogliono strafare. Chi compra la pizza d’oro lo fa per impressionare la gente al tavolo con lui o le nostre cameriere, lasciando minimo 25 euro di mancia. Di solito ordina anche una bottiglia di champagne – spiega Robert -. Noi serviamo la Mimi Regina d’Oro accompagnandola con la canzone ‘We Are the Champions’. Se i clienti accettano facciamo sapere a tutto il locale che l’hanno ordinata”.

Nessuno scontro con Briatore

In molti hanno paragonato la pizza all’oro di Nedea con quella al Pata Negra venduta a 65 euro al nuovo ristorante Crazy Pizza di Flavio Briatore. “La Mimi Regina d’Oro non c’entra niente con questa polemica. L’abbiamo inventata due mesi fa – spiega ancora -. Le proteste non mancano, sui social la trovano inutile. Si chiedono ‘mangio oro per capire cosa?’. La verità è che il lusso va pagato, così come le emozioni diverse che si provano assaggiando l’oro”.