Nascondeva 100mila euro in auto, corriere bloccato nel Salernitano

Nascondeva 100mila euro in auto, corriere fermato nel Salernitano. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Salerno ha fermato nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2 di Sala Consilina un ragazzo che trasportava, a bordo della sua auto, denaro contante per circa 100mila euro. Durante l’ispezione, condotta nel corso di un normale servizio di controllo economico del territorio, il 28enne, originario della provincia di Vibo Valentia, ha subito manifestato evidenti segni di nervosismo e di insofferenza, imbattendosi anche in diverse contraddizioni nelle risposte fornite alle domande dei Finanzieri, tali da indurre questi ultimi a sospettare che all’interno del veicolo potesse nascondere merce di natura illecita.

Sul posto è quindi prontamente intervenuto il servizio cinofilo del Gruppo di Salerno con il cane Isafa che benché attratto anche da altre parti della vettura (indizio del fatto che, almeno di recente, l’auto possa essere stata verosimilmente impiegata per il trasporto di sostanze stupefacenti), ha portato i militari a scoprire un doppiofondo creato ad hoc sotto il bracciolo centrale, apribile tramite il pulsante del ricircolo dell’aria.

All’interno sono state così scovate numerose mazzette di banconote di vario taglio avvolte con della pellicola trasparente. Non essendo stato in grado di fornire alcuna giustificazione sulla relativa provenienza ed essendosi dichiarato completamente ignaro addirittura della presenza di quell’intercapedine, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina dopo aver provveduto al sequestro della valuta, quantificata in circa 100mila euro, hanno denunciato il conducente alla Procura della Repubblica di Lagonegro per il reato di ricettazione.