Muore durante il soggiorno climatico, lutto in provincia di Napoli

Natale è stato colto da malore mentre stava partecipando al soggiorno climatico organizzato dal Comune di Sant’Antonio Abate. La notizia della morte dell’anziano è stata diffusa dal sindaco Ilaria Abagnale, che insieme al presidente del consiglio comunale Pasquale Iozzino e l’assessore Luisanna Vanacore, si è recata nel comune cosentino.

“Ho raggiunto l’albergo nella città di Diamante per contribuire a rassicurare i presenti circa l’attivazione di tutte le unità di Forze dell’Ordine e di soccorso necessarie ad offrire conforto alla famiglia. Purtroppo la notizia della scomparsa di una persona è sempre dolorosa, soprattutto quando viene a mancare in un contesto dove si vuole promuovere la socializzazione e favorire la vita di relazione degli anziani, contribuendo al contempo al loro benessere psico-fisico. Ci lasciamo confortare dal pensiero che Natale si sia spento serenamente circondato dall’affetto dei suoi amici e dalla premura di coloro che manterranno vivo il ricordo di una persona di cuore e davvero ben voluta. Esprimiamo il nostro cordoglio ai suoi affetti più cari, che vivono il dolore enorme della sua assenza e anche quello di non averlo potuto salutare un’ultima volta. Che possa trovare la pace nel ricongiungimento con sua moglie, scomparsa anch’ella soli cinque mesi fa“, ha scritto stamattina il sindaco Abagnale.