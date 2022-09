Perde la moglie e resta da solo con due bimbe piccole, i colleghi gli regalano le loro ferie

Un meraviglioso gesto che avrà sicuramente strappato un sorriso ricco di gratitudine in un momento difficile. Francesco Battistella, dipendente del Cash and Carry di Preganziol, in Veneto, avrà circa 100 giorni di ferie donategli dai colleghi. “Un segno di fratellanza” che gli permetterà di affrontare con calma il lutto per la morte prematura della moglie a causa di un tumore al seno e trascorrere del tempo con le sue figlie, di 9 e 13 anni.

“La migliore risposta a chi crede che questo mondo sia dominato solo dai soldi e dall’egoismo” commenta l’uomo. Ognuno gli ha regalato il tempo che poteva, che sia qualche semplice ora o intere giornate di ferie: “È incredibile, mi hanno regalato il bene più prezioso: il tempo. Prometto che lo userò al meglio, trattandolo con il rispetto che merita”.

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesco ha spiegato: “Le ferie sono state contabilizzate a partire da questo mese e ne ho approfittato: Alissia, la mia secondogenita, ha iniziato la quinta elementare e lunedì ho potuto accompagnarla a scuola. Ci tenevo a essere al suo fianco: sarà il suo primo anno scolastico senza la mamma. Ora invece sono appena tornato dalla banca per sbrigare una parte delle mille scocciature burocratiche e legali che ci si deve sorbire quando muore un familiare”.

Francesco spiega che non approfitterà interamente delle ferie in questo periodo: “Mi piacerebbe portarle a Florianòpolis, l’isola del Brasile in cui è nata la loro mamma: vorrei accompagnarle alla scoperta dei luoghi in cui Jane era cresciuta prima di trasferirsi in Italia nel 2005, per fare l’infermiera”.