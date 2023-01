Nessuna visita in 10 giorni, solo 2 telegrammi per Messina Denaro: “Voglio cure speciali per il mio tumore”

A parlare delle strane richieste di cure particolari da parte di Messina Denaro è oggi Lirio Abbate su la Repubblica. In questa prima settimana di detenzione al 41bis a L’Aquila Diabolik non ha ancora ricevuto visite. La nipote che ha scelto per farsi difendere, Lorenza Guttadauro, si è limitata a telefonargli. La sua nomina ha suscitato polemiche, perché c’è chi ci ha visto un modo per aggirare le regole del carcere duro. Che non prevede contatti con altri parenti se non una volta al mese e in videoregistrazione. Nemmeno gli altri parenti che gli rimangono, tra cui la figlia Lorenza Alagna e sua madre Franca, si sono ancora presentati. Forse perché i tempi tecnici necessari non sono ancora passati. In compenso ha ricevuto un telegramma. Che ha riletto più volte seduto in cella. Per il resto, il boss ha un fisico allentato. E a quanto pare ha rifiutato la passeggiata da solo nell’ora d’aria. Ha raccontato agli agenti che era abituato a fare un cammino di cinque chilometri ogni giorno durante la latitanza.

«Non creo problemi, ditemi cosa devo fare» sono le poche parole che ha detto in questi giorni ai poliziotti che devono sorvegliarlo. Ma su una cosa tiene il punto: «Non sono la persona che viene descritta», ha detto puntando il dito verso la televisione. E aggiunge che lui non ha «mai ucciso donne o bambini». La frase ha un senso all’interno del contesto culturale di Cosa Nostra. Ovvero quello in cui i Padrini si vantavano di lasciare fuori dalle loro guerre i cosiddetti “deboli”. O gli innocenti. Nel caso di Messina Denaro però l’affermazione scricchiola. Perché il boss è stato condannato in via definitiva per aver partecipato al rapimento e all’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Ma anche per aver strangolato la giovane di Alcamo Antonella Bonomo, incinta. L’ultimo dei Corleonesi è poi considerato l’ispiratore della seconda strategia delle stragi di mafia, dopo Capaci e via d’Amelio. Ovvero degli attentati dinamitardi organizzati fuori dalla Sicilia. Tra questi c’è via dei Georgofili a Firenze, dove morirono il vigile urbano Fabrizio Nencioni, sua moglie Angela e le loro due figlie di otto anni e cinquanta giorni.

Per il resto, come racconta anche il Fatto Quotidiano, il boss resta in silenzio. Deve scontare anche tre anni di isolamento diurno, quindi non potrà incontrare altri carcerati. Agli agenti del Gom aveva detto di essere incensurato. E ha anche precisato, malgrado non ce ne fosse bisogno, che non si pentirà mai. Ha parlato con la psicologa del carcere. Mentre indossa ancora i vestiti datigli nel momento dell’arrivo nel penitenziario. Aspetta un pacco con abiti di ricambio dalla famiglia a Castelvetrano. Intanto durante le perquisizioni, oltre ai telefoni cellulari, pare sia stato rinvenuto anche un computer. Un portatile che adesso gli investigatori stanno analizzando. Bisogna però anche realizzare la copia forense. Ovvero il duplicato digitale utilizzabile durante i processi. Al procedimento potrà assistere un perito di parte. L’avvocata Guttadauro è chiamata a nominarlo.

Fonte Open