Terrore in piazza Garibaldi, uomo ferito a coltellate durante una rissa: il video fa il giro dei social

Ieri pomeriggio, presso la stazione della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi a Napoli, è stato ferito un uomo in circostanze ancora ambigue.

Paura alla stazione della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi a Napoli

Attimi di paura ieri alle 18:00 presso la stazione della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi a Napoli. Un uomo è rimasta ferito presso la stazione, in particolare davanti alla biglietteria della stazione di piazza Garibaldi, in circostanze ancora poco chiare. Ne dà notizia l’Ente Autonomo Volturno, società campana di trasporto pubblico. Queste le dichiarazioni dell’Ente:

“Oggi intorno alle ore 18 quattro uomini di nazionalità straniera, che giungevano da Piazza Garibaldi, hanno bloccato un connazionale in prossimità dei tornelli della stazione di EAV per avviare una rissa. L’uomo per difendersi ha estratto un coltello ferendo uno degli aggressori” – spiega l’EAV. “La Guardia Giurata in forza ad EAV, già presente in stazione e a cui i vertici dell’azienda formula i più sentiti complimenti, ha disarmato l’uomo consentendone l’arresto da parte delle autorità e ha provveduto a chiedere soccorso medico per l’uomo ferito. Le immagini sono al vaglio delle Forze dell’ordine”.

A quanto pare, quindi, secondo una prima ricostruzione degli eventi, quattro uomini di nazionalità straniera che giungevano da piazza Garibaldi hanno bloccato un connazionale in prossimità dei tornelli della stazione di Eav per avviare una rissa. L’uomo, per difendersi, avrebbe estratto un coltello, ferendo uno degli aggressori.

I passanti, poi, hanno improvvisamente notato tracce di sangue sui pavimenti della stazione e sentito urla: vi era un uomo ferito per terra che, seppur cosciente, necessitava quanto prima soccorsi.

Continuano le indagini sull’avvenimento da parte della Polizia Ferroviaria

La ferita riportata dall’uomo non sarebbe grave, tanto che sarebbe già in procinto di essere dimesso. La Polizia Ferroviaria, che indaga sulla vicenda, è riuscita a risalire anche all’altra persona responsabile della rissa grazie alle testimonianze dei presenti al momento del ferimento.

Fortunatamente non si sono registrati altri feriti né disagi interni alla stazione.