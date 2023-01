Netflix dice stop agli account condivisi: cosa cambierà per gli abbonati e da quando

Pubblicità

Ora è ufficiale: Netflix ha chiuso definitivamente alla possibilità di condividere i vari account al di fuori del nucleo familiari. In molti si erano già rassegnati a questa eventualità, dal momento che già a ottobre 2022 era giunto l’annuncio in tal senso. Mancava, di fatto, solo l’ufficialità.

Ufficialità che è arrivata nelle ultime ore: la password infatti non sarà più condivisibile a partire dal primo trimestre del 2023.

Pubblicità

Stop agli account condivisi su Netflix, le motivazioni dell’azienda

Stando a quanto comunicato direttamente agli azionisti, l’accesso ai servizi Netflix tramite lo stesso account da parte di utenti che vivono in luoghi differenti “Compromette la nostra capacità a lungo termine di investire e migliorare il servizio”, si legge nel comunicato. Poco importa se, come presumibilmente accadrà, tale limitazione avrà delle ripercussioni sulle decisioni future di una fetta degli attuali abbonati. Per ovviare all’eliminazione della possibilità di condivisione, la società starebbe già valutando una serie di funzionalità aggiuntive da implementare alla piattaforma. Innovazioni alle quali gli ingegneri starebbero lavorando già da qualche tempo con l’obiettivo di rendere più appetibile la propria proposta.

Di quali funzionalità aggiuntive parlano i vertici di Netflix?

Gli aggiornamenti di cui fanno menzione i vertici della piattaforma streaming più famosa al mondo prevedono, tuttavia, anche la realizzazione di nuove tecnologie che possano facilitare l’individuazione di quegli account Netflix le cui chiavi di accesso sono condivise da persone estranee al nucleo familiare di riferimento. Un’attività di intenso monitoraggio che verrà effettuata studiando gli accessi alla piattaforma da parte degli abbonati, incrociando i dati degli indirizzi Ip, gli Id dei vari dispositivi utilizzati e l’attività complessiva dell’account finito sotto la lente.

Spiega ancora il comunicato, “Man mano che implementeremo la condivisione a pagamento, gli abbonati di molti paesi avranno anche la possibilità di pagare un extra per poter avere la possibilità di condividere il proprio account con persone con cui non vivono”. Non è stato ancora reso noto il paese o i paesi da cui prenderanno il via questi aggiornamenti. Il più recente tentativo è stato effettuato in Sud America, dove si iniziò a incrementare il costo del servizio di 3 dollari per ciascun utente aggiuntivo rispetto al titolare dell’abbonamento.