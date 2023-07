Notte di terrore ad Afragola, esplosi 20 colpi di pistola nel rione Salicelle

PUBBLICITÀ

Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in strada la scorsa notte al rione Salicelle di Afragola. Sul selciato i carabinieri della compagnia di Casoria e quelli della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato venti bossoli calibro 9.

Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona.

Afragola, il 14 luglio l’ultima sparatoria

Ancora spari nel cuore della notte in provincia di Napoli, questa volta ad Afragola: nel mirino la serranda di una pizzeria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che indagano sull’accaduto. I Carabinieri sono intervenuti nella notte in via Venezia Giulia 37 per la segnalazione di alcuni colpi di pistola esplosi in città. Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 12 bossoli calibro 9. Inoltre, sulla saracinesca di una pizzeria sono stati ritrovati 12 fori. Sono in corso le indagini per chiarire quanto avvenuto.

PUBBLICITÀ

S