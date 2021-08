Saltano nudi sull’auto del carabinieri, 2 turisti arrestati nel Modenese

Sabato sera due giovani turisti tedeschi sono stati arrestati dai carabinieri di Maranello. I due ventenni sono accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti a offendere. Secondo quanto ricostruito erano in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta anche all’assunzione di droga. I giovani sono stati sorpresi completamente nudi e, in strada, ostacolavano il traffico a una rotonda a Fiorano Modenese.

Su segnalazione di alcuni cittadini i militari sono intervenuti intorno alle 21.30. Prima invitando i turisti a coprirsi e a fornire generalità, ma i ragazzi sono improvvisamente saliti sul veicolo dei carabinieri saltandovi sopra. Danneggiando e diventando aggressivi, quindi, sono stati bloccati con spray al peperoncino. A quel punto sono stati trasportati in ospedale di Sassuolo, dove sono rimasti fino alle prime ore di domenica, e successivamente dichiarati in arresto. Sono stati giudicati con rito direttissimo. Uno dei militari nell’intervento ha riportato delle lesioni guaribili in sei giorni per una distorsione alla spalla.

