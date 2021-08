Agguato questa notte alle 4 nei pressi di via Arena al rione Sanità. Due giovani sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola e successivamente trasferiti in prognosi riservata al Vecchio Pellegrini. La Polizia del Commissariato di Stella san Carlo all’Arena e la Polizia Scientifica intervenuti sul posto hanno rinvenuto 8 bossoli calibro 9×20. Alcuni dei proiettili esplosi si sono conficcati sul muro e nella vetrina di un bar della zona in quel momento chiuso, Extra Moena. Le indagini sono in corso per capire i motivi dell’agguato.

Chi sono i ragazzi feriti

Due giovani di 18 e 19 anni – Antonio T. e Giuseppe V., entrambi incensurati – sono stati feriti in un agguato a colpi di arma da fuoco. In azione quattro killer a bordo di due scooter: hanno sparato per uccidere, sette i colpi di pistola esplosi: uno dei giovani è stato ferito alla testa, col proiettile che ha trapassato la nuca, l’altro è stato ferito al torace.