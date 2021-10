La Cassazione ha messo ieri la parola definitiva sul delitto di Antonio Fiorillo, assassinato nel 2003 nell’ambito di un’epurazione tutta interna alla camorra di Fuorigrotta. La Suprema Corte, come riportato da Il Roma, ha stabilito il carcere a vita per Francesco Iadonisi, a capo dell’omonimo gruppo del rione Lauro, e per Gennaro Cesi, a capo del gruppo di via Leopardi. I due boss già in primo grado erano stati condannati al fine pena mai: sentenza poi cancellata in appello, fino al successivo pronunciamento della Cassazione che aveva disposto la celebrazione di un nuovo giudizio di secondo grado. Dopo quattro interminabili anni di attesa, l’estate scorsa ecco dunque che arriva la nuova stangata nell’appello-bis: ergastolo per entrambi. Ieri poi è calato il sipario sulla vicenda.

Gli articoli precedenti: la situazione criminale a Fuorigrotta

C’è un filo rosso che lega l’agguato mortale avvenuto mesi fa a via Leopardi contro Antonio Volpe ad un altro omicidio eccellente. Quello del ras Gaetano Mercurio, avvenuto un anno e mezzo fa a via Terracina (leggi qui l’articolo). Il ras indicato come vicino al gruppo Troncone di Fuorigrotta, rimase infatti vittima di un agguato di camorra (era il 6 marzo 2020) nei pressi della sua abitazione. L’uomo, che vantava precedenti per estorsione, era indicato come soggetto particolarmente vicino al boss Vitale Troncone da poche settimane libero. Proprio la ‘vicinanza’ al vertice del gruppo di Fuorigrotta sarebbe il movente dell’agguato: Mercurio fu centrato ad una coscia e al torace con i proiettili che hanno perforato milza e fegato. L’omicidio di Volpe potrebbe essere la più classica delle ‘risposte’ armate a quel delitto: per il momento è solo un’ipotesi che è balenata nelle menti degli investigatori a poche ore dal delitto del ‘Serpentone’ (come viene comunemente chiamata via Leopardi). Un’ipotesi anticipata mesi fa proprio da Internapoli (leggi qui l’articolo). Una pista che si basa sul ruolo di Volpe negli equilibri criminali della zona (non a caso viene indicato come il reggente di un proprio gruppo, i Baratto-Volpe) e sul fatto che il 77enne, anche se da tempo era uscito dai radar delle forze dell’ordine, potrebbe essere stato a conoscenza dei motivi dietro l’esecuzione di Mercurio e aver addirittura mediato tra opposte fazioni. Dietro tali ipotesi l’ombra di un potente clan del rione Traiano la cui forza sarebbe cresciuta esponenzialmente negli ultimi mesi: un gruppo ben strutturato e molto attivo nei traffici di droga tra Fuorigrotta, rione Traiano e Pianura.

Tregua finita tra Fuorigrotta e Soccavo

Quel che è certo è che a Fuorigrotta e Soccavo la tregua è finita. L’omicidio del 77enne Antonio Volpe segnerà inesorabilmente una nuova fase criminale nella zona. L’uomo, cognato del boss Antonio Bianco ‘Cerasella’ e dei fratelli Baratto ‘Calascioni’ era ritenuto l’attuale reggente del gruppo Baratto attivo proprio in via Leopardi nella zona comunemente conosciuta come ‘Serpentone’ (leggi l’articolo di ieri). Chi ha ucciso Volpe sapeva dove trovarlo e a che ora: l’uomo è stato ucciso in quella che viene considerata la roccaforte del gruppo. A non dargli scampo tre colpi (sei in totale i bossoli repertati): le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo e quelli della compagnia di Bagnoli. Volpe scampò ad un clamoroso agguato qualche anno fa. Era il 6 settembre 2015 quando fu avvicinato da due uomini in sella a una motocicletta poco prima che alzasse la saracinesca della sua tabaccheria in via Giuseppe De Lorenzo. Quell’agguato avvenne in un contesto caratterizzato dallo scontro tra i Bianco e gli Iadonisi ma oggi, a distanza di tanti anni, il quadro è maturato radicalmente.

Le ipotesi sull’omicidio Volpe

Come prima ipotesi gli investigatori hanno inquadrato il delitto nelle tensioni crescenti della zona indirizzandosi verso i Cesi e gli Iadonisi. Ipotesi durata poco visto che i due gruppi non avrebbero la forza per organizzare un omicidio così eccellente nè per resistere all’onda d’urto della, possibile, risposta del gruppo di Volpe che, negli ultimi anni è sì sparito da qualsiasi radar delle forze dell’ordine ma che comunque era un personaggio molto considerato in certi ambienti. Il profilo di Volpe si sono anche serviti dei verbali rilasciati da Genny Carra nel novembre del 2019.

I verbali di Genny Carra

Del gruppo dei Baratto-Volpe ci sono poi decine e decine di pagine di verbali del collaboratore di giustizia Genny Carra, ex colonnello nonchè uomo di punta della 44 del Rione Traiano (clan Cutolo). «Fino al 2015 a Fuorigrotta c’era solo il clan Iadonisi. Gennaro Cesi era un affiliato, il capo era invece Francesco Iadonisi. Dal 2015 Cesi ha creato un proprio gruppo. I due gruppi si dividono ora la zona di Fuorigrotta. Cesi controlla la zona del Serpentone dove si trova il basso di Antonio Volpe. Iadonisi attualmente ha la base nel rione Lauro, dove si riuniscono e dove si trova la piazza di spaccio, mentre controlla anche altre zone di Fuorigrotta».