Omicidio Carol Maltesi. Malena, Priscilla Salerno e Valentina Nappi: “Non è morta una pornostar ma una giovane donna e mamma”

Le attrici nel mondo del porno hanno mostrato solidarietà dopo la tragica vicenda di Carol Maltesi, in arte Charlotte Angie, uccisa brutalmente dal vicino di casa ed ex compagno Davide Fontana, dipendente di banca a Milano. Ha ucciso Carol Maltesi, ex commessa rimasta senza lavoro per la pandemia e con una rapida ascesa nel mondo del porno on line.

Nella notte tra martedì e ieri Davide Fontana è entrato nella caserma dei carabinieri di Brescia come persona informata dei fatti. Tre ore dopo era in stato di arresto. I reati contestati dalla procura di Brescia: omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. Racconta di un gioco erotico finito male e di averla colpita, «con un martello». «Poi non ho più capito nulla». Questo succedeva lo scorso gennaio. Fontana però è lucido: compra un congelatore, lo installa a casa della vittima, seziona il cadavere in 15 parti, lo congela. E tiene il cellulare di Carol: se qualcuno la cerca, su Whatsapp risponde lui. La madre, che è malata e vive a Varese. L’ex compagno, con cui vive il figlio avuto da Carol sei anni fa. Una collega di lavoro, l’attrice porno Sabrina Ice: «Solo qualche giorno fa ho parlato con Davide, mi ha raccontato che lei era andata via, forse a Padova». A tutti quelli che all’improvviso l’hanno vista scomparire dal mondo del porno e che le scrivevano, rispondeva lui: «Tutto bene, mi sto ritirando dal settore».

Omicidio Carol Maltesi

LA VITTIMA. Quanti sogni aveva Carol, con i suoi 26 anni. Originaria di Varese, metà olandese e metà italiana, a 20 era già mamma, e con quel bambino sognava di trasferirsi ad Amsterdam. E intanto lavorava, ci teneva all’indipendenza economica. Commessa a Milano, a Malpensa e poi a Rescaldina, disoccupata a causa lockdown, si era lanciata sul sito Onlyfans: le foto gliele aveva fatte il vicino, Davide. Erano amici, anche intimi: lui aveva le chiavi di casa sua. Charlotte Angie ha cominciato ad avere successo, serate, fan. Postava anche video in cui parlava della violenza sulle donne.

Le attrici del mondo del porno, da Malena a Priscilla Salerno e Valentina Nappi hanno dedicato stories instagram alla loro ex collega: “Anche nella morte c’è discriminazione, è morta una mamma e una giovane donna, non una pornostar. Quello che ha fatto il comico di Zelig è scandaloso”.