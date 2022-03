Terrore sulla rotta Valencia-Napoli, fumo durante il volo: aereo Ryanair costretto all’atterraggio di emergenza. Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Alghero per il volo Valencia-Napoli. L’aereo è stato costretto ad atterrare per la presenza di fumo in stiva. L’aereo è partito questa mattina dallo scalo spagnolo, sarebbe dovuto atterrare a Napoli qualche ora dopo.

Atterraggio d’emergenza

Una problematica ha costretto i 164 passeggeri a bordo del velivolo ad uno scalo “forzato” nella città sarda. La causa dell’atterraggio sembra essere stata la presenza di fumo nella stiva. In via preventiva si è deciso quindi di atterrare all’aeroporto di Alghero per effettuare i vari controlli ed essere certi di concludere il viaggio in tutta sicurezza.

Arrivati all’aeroporto i Vigili del fuoco e la squadra antincendio sono intervenuti in modo tale da seguire tutte le misure di sicurezza necessarie per l’abbandono del velivolo e per il suo atterraggio. Durante quest’ultimo l’aereo sembra non aver riscontrato ulteriori problematiche, è infatti avvenuto senza complicazioni e i 164 passeggeri hanno lasciato in sicurezza l’aereo. Al momento sono in corso i controlli per verificare lo stato dell’aereo. Per ora il velivolo non sembra avere guasti, se i controlli dovessero finire con la totale assenza di danni, il velivolo ripartirà al più presto per la sua meta iniziale.