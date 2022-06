Omicidio Di Martino a Gragnano, i giovani aggressori evitano l’ergastolo

Condannati a 18 anni di carcere Maurizio Apicella e a 10 anni Ciro Di Lauro. Dunque niente ergastolo per i giovani accusati dell’omicidio di Nicholas Di Martino. La sentenza è stata emessa oggi poco dopo le ore 13 dalla Corte d’Assise di Napoli. Il 17enne morì dopo le coltellate subite nella notte in via Vittorio Veneto a Gragnano.

Durante la requisitoria il pm Giuseppe Cimmarotta aveva chiesto la condanna al carcere a vita per i due giovanissimi. Di Lauro è stato assolto dall’accusa di tentato omicidio di Carlo Langelotti, cugino di Nicholas. Per i due giovanissimi sono stati esclusi i futili motivi e l’aggravante dell’associazione mafiosa. Dopo la lettura del dispositivo della sentenza la mamma di Nicholas è stata colta da un malore