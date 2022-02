Operaio muore sul posto di lavoro, lutto in provincia di Napoli

Un operaio di una ditta di trasporti è morto sul piazzale di un’azienda nella Zona industriale di Puglianello in provincia di Benevento. La vittima è un uomo di 43 anni di San Giuseppe Vesuviano. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per capire se l’uomo sia rimasto vittima di una caduta, battendo violentemente la testa sull’asfalto, o sia stato colpito da alcune lamiere sistemate su un camion.

I colleghi del 43enne chiedevano subito l’intervento del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa, con l’unità di rianimazione, che raggiungevano il luogo dell’incidente in pochi minuti. Purtroppo quando i soccorritori sono giunti sul posto per l’uomo non c’era nulla da fare. Ora il corpo è a disposizione della magistratura che indagherà per omicidio colposo. I carabinieri stanno ascoltando le persone presenti al momento dell’incidente.