Scontro tra moto e monopattino, 39enne perde la vita davanti alla fidanzata: morto anche il centauro

Doppia tragedia a Milano, dove due uomini sono morti a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una moto ed un monopattino. Il dramma si è consumato a Trezzano sul Naviglio.

Il conducente del monopattino – 39 anni – dopo l’impatto con una Triumph di grossa cilindrata, è finito a 50 metri di distanza dal suo mezzo. Ad assistere alla scena c’era anche la fidanzata della prima vittima, che lo stava aspettando dopo averlo chiamato poco prima, poiché l’auto di quest’ultima era rimasta in panne.

Morto anche il centauro

Per il 39enne non c’è stato niente da fare, ha perso la vita sul colpo. Il motociclista, invece, è stato trasportato d’urgenza – in codice rosso – all’ospedale Niguarda di Milano. Il viaggio in ospedale è avvenuto con manovre rianimatorie in corso. Poco dopo, il centauro è morto. Il 118 in viale Da Vinci ha inviato tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, oltre al personale sanitario sul posto hanno lavorato i militari della Compagnia Corsico per fare i rilievi e comprendere meglio la dinamica dell’incidente.