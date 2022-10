Orrore a Casandrino, si apparta con 3 bimbi in un vicoletto e abusa di loro

Si sarebbe appartato con 3 bimbi in strada e avrebbe tentato di abusare di loro. E’ accaduto a Casandrino, nei guai è finito un 57enne. I fatti sarebbero accaduti in via Borsellino all’esterno di un pub. L’uomo avrebbe adescato i 3 minori, due dei quali originari di Aversa e uno di Acerra, con lo scopo di abusare di uno di loro. Il 57enne, infatti, secondo una primissima ricostruzione avrebbe accarezzato i testicoli ad uno di loro costringendo il minore a subire gli atti sessuali. I tre bimbi avrebbero un’età compresa tra i 6 e gli 8 anni.

La Procura del Tribunale di Napoli Nord di Aversa ha iscritto nel registro degli indagati un 57enne di Casandrino. La vittima, insieme agli altri due minori, saranno ascoltati in modalità protetta a metà novembre. Ci sarà anche una psicologa infantile a supportare la testimonianza dei tre minorenni.