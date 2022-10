Sorpresa all’ospedale di Caserta. “Ho mal di pancia”, scopre di essere incinta e partorisce

Va in ospedale convinta di avere una colica dovuta ad una cistite ed invece partorisce. E’ quanto accaduto nella notte all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La donna convinta di avere dolori provocati da una cistite ha invece scoperto di essere incinta di otto mesi. Si è reso necessario un cesareo d’urgenza. Fortunatamente tutto è andato per il meglio, sia la mamma che la bimba stanno bene. Convinta di avere dolori provocati da una cistite. Invece, dagli esami dell’equipe medica del nosocomio di via Tescione, si è scoperto che in realtà era incinta di 8 mesi e che era necessario far nascere la figlia che portava in grembo. Parto cesareo d’urgenza.

Tutto, fortunatamente, è andato bene. La piccola è nata in buone condizioni. Le è stato messo il nome Laura. Anche la neo mamma ‘a sorpresa’ sta bene: “Dolorante ma felicissima”, ha scritto sui social.