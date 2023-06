P92 è il nome del nuovo social network ideato da Mark Zuckerberg: cosa sappiamo e quali sono le novità

PUBBLICITÀ

Il nuovo social media ideato da Mark Zuckerberg è, ad oggi, riconosciuto come P92. Meta ha confermato il processo di ultimazione che lo renderà fruibile ai vari utenti digitali. Per il momento non si conoscono ancora modalità e data di uscita. Ciò che più alimenta la curiosità degli abitanti del mondo digitale è il modo attraverso il quale il nuovo social prenderà vita.

In attesa di un nuovo social

Tra le varie novità digitali elaborate in quest’ultimo periodo, la notizia di plasmare un nuovo social è trapelata da una riunione tra dipendenti dove si mostravano alcune slides rivelative colte dalla stampa. In seguito, anche il personale lavorativo impiegato nell’impresa ha fatto intendere la programmazione di un nuovo spazio digitale. Non si sa ancora se il nuovo social, ad oggi nominato P92, avrà una piattaforma tutta sua o sarà correlato ad Instagram. Dovrebbe trattarsi dell’assemblaggio delle funzionalità costituenti rispettivamente Twitter e Instagram.

Le nuove modalità di P92

Sulla base delle informazioni accumulate il nuovo social ideato da Mark Zuckerberg chiamato P92 sarà un misto delle altre piattaforme digitali. Non si sa ancora se si tratterà di uno spazio congiunto ad Instagram o se si adibirà un’app personale. Vi sarà sicuramente una funzione interattiva e decentralizzata di testo che ricondurrà per i suo caratteri similari a Twitter. Sarà possibile accedere alla piattaforma utilizzando le stesse credenziali di Instagram. In un primo momento sarà possibile condividere soltanto i propri aggiornamenti. In seguito verrà attuata la modalità di commento. Sarà un social dove quindi si darà molto spazio alla scrittura di testi e messaggi, piuttosto che alla pubblicazione di foto e video. Artifact attribuisce di conseguenza all’emergente piattaforma la definizione di: “vecchi social” dove per l’appunto la modalità essenzialistica era la comunicazione mediante post scritti e messaggi.

Le parole di Meta

“Stiamo lavorando ad un nuovo social media, il nome scelto è P92, grazie alle modalità che verranno impostate tutti gli utenti che ne faranno uso avranno la possibilità di condividere mediante aggiornamenti di testo tutto ciò che vogliono. Tale spazio decentralizzato ha la funzione di fornire un mezzo di comunicazione dove tempestivamente si possono comunicare pensieri, informazioni e interessi personali”. Queste le parole di un portavoce di Meta che si è interessato di comunicare direttamente alla BBC che il progetto è reale ed è in fase di elaborazione.