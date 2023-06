Banchetto di nozze al McDonald’s, la scelta della sposa divide il web

PUBBLICITÀ

Una scelta inusuale quella di una giovane sposa che per il banchetto del suo matrimonio ha optato per ordinare al McDonald’s.

McDonald’s al banchetto nuziale

Secondo quanto riferito dal Mirror, la sposa ha conquistato tutti i suoi ospiti ma non l’opinione pubblica. Izzy Barreto, si è sposata lo scorso 15 ottobre con Justin e ha deciso di organizzare un banchetto di nozze a tema McDonald’s.

“Ho ordinato 100 doppi cheeseburger, 100 pezzi di pollo junior e 150 patatine fritte al Mc” così spiega la sposina, che dopo i festeggiamenti ha chiamato il delivery facendosi consegnare il “banchetto nuziale”. “Tutti amano il McDonald’s ed era il modo più azzeccato per concludere il giorno più bello della mia vita” ha dichiarato la sposa.

“Dopo una notte di alcool e divertimento, sapevano che i nostri ospiti avrebbero apprezzato. Il nostro catering ci ha offerto un servizio fino a tarda notte, ma noi abbiamo rifiutato. Volevamo concludere con qualcosa di divertente” dice la sposa. “Secondo me, è una cosa che dovrebbero fare in tanti. Molti si attengono alle “regole” delle tradizioni per rendere felici altre persone, come i loro ospiti o la famiglia, ma il giorno del matrimonio è giusto che sia il giorno degli sposi e che si godano al 100% tutto” continua.

I commenti dei social

I commenti social, a differenza degli invitati, non sono stati unanimi nell’opinione sul banchetto. Se da un lato c’è chi ha apprezzato la scelta del McDonald’s dall’altro c’è chi ha criticato apertamente i due sposini. “Sapete che questo è il giorno più importante della vostra vita? Come potete offrire a tutti una cosa che possono mangiare ogni giorno?” scrivono. “Fossi stato un vostro invitato non vi avrei più rivolto la parola”, dice un altro. “Siete gli sposi più tirchi che conosca” scrivono in molti.