Pacca sul sedere e frasi volgari, Diletta Leotta racconta: “Sono stata molestata da un professore”

Diletta Leotta, nota conduttrice televisiva italiana, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare in un’intervista al settimanale Grazia la sua brutta esperienza di molestie subite durante gli anni delle scuole medie. Era solo un’adolescente quando un professore di ginnastica le ha rivolto commenti e gesti inappropriati, lasciandola confusa e turbata. Questa la confessione della giornalista di Dazn. Nonostante fosse solo un’adolescente all’epoca, Diletta Leotta ha avuto il coraggio di raccontare immediatamente ciò che aveva subito a suo padre, che è anche avvocato. La sua tempestiva denuncia ha portato all’immediata sospensione del professore e alla sua espulsione.

Alla domanda: “Ha mai avuto paura dei maschi? Per esempio, la percezione di correre un rischio se cammina in una strada da sola?”, ha risposto: “A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati. Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto’. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto”, ha rivelato mettendo in luce l’importanza di denunciare tali comportamenti inaccettabili.

Diletta Leotta e il suo difficile rapporto con le donne

Diletta Leotta ha poi raccontato nell’intervista il difficile rapporto che intrattiene con le altre donne, le quali spesso le rivolgono critiche feroci. La conduttrice ha manifestato perplessità nei confronti di tali situazioni, affermando di non riuscire a comprendere le ragioni che spingono tali persone ad attaccarla. In particolare, ha citato il caso della giornalista Paola Ferrari, che più volte ha preso di mira Diletta, ipotizzando che forse ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non si sono mai incontrate di persona.

“Proprio non lo so, vorrei chiederlo a loro, e anzi mi aiuti lei a capirlo. Forse, nel caso della giornalista Paola Ferrari che più volte mi ha attaccata, è dovuto al fatto che non ci siamo mai incontrate. Magari, se mi conoscesse, direbbe: ‘Scusate ho sbagliato’”, conclude Diletta Leotta.