Giorgia Soleri e il suo nuovo tatuaggio: “L’ho fatto lì perché…”

Giorgia Soleri, influencer e attivista, sta cercando di elaborare la fine della sua relazione con Damiano dei Maneskin in modo del tutto personale. Nonostante la coppia avesse una relazione poliamorosa, i sei anni trascorsi insieme hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di entrambi. Tuttavia, per voltare pagina e intraprendere un nuovo percorso, Giorgia ha deciso di regalarsi un particolare tatuaggio.

La giovane influencer ha raccontato ai suoi follower di aver fatto una scelta impulsiva, lasciando che un colpo di testa la guidasse verso il suo nuovo tattoo. Condividendo frammenti dell’opera incisa sulla sua pelle, ha dichiarato: “Ho fatto una mattata vera. Sto aspettando che passino gonfiore e infiammazione per postare una foto decente, ma sono innamorata persa”. Il tatuaggio rappresenta un paio di serpenti che si avvinghiano al suo ventre. L’opera è stata realizzata dall’artista Mirko Sata, presso uno studio di tatuaggi a Milano.

Giorgia Soleri: il significato del nuovo tatuaggio e il suo attivismo per donne affette dall’endometriosi

Giorgia Soleri, come da lei raccontato, ha sempre considerato i tatuaggi come una forma di espressione e testimonianza delle esperienze più significative della sua vita. L’ultimo tatuaggio che ha scelto di farsi, ovvero quello delle serpi di Falloppio, rappresenta molto più di un semplice disegno sulla pelle: è un modo per esorcizzare il dolore fisico e psicologico causato dall’endometriosi, una condizione che affronta da undici anni.

Negli ultimi anni Giorgia si è impegnata profondamente nell’attivismo a sostegno delle donne affette da questa malattia. Attraverso le sue interviste e i suoi canali social, ha condiviso apertamente la sua esperienza, cercando di rompere il silenzio che spesso circonda tale problema. Si è unita a movimenti e organizzazioni che si battono per una maggiore consapevolezza e ricerca sulla malattia, offrendo supporto e incoraggiamento a tutte le donne che ne sono affette, incoraggiandole a parlare, a cercare aiuto e a non sentirsi sole nella loro battaglia.

Giorgia Soleri e le critiche per i suoi tatuaggi

Non sono mancate sui social le critiche per i tatuaggi, in seguito alle foto postate dall’influcer. “Ti riduci così? È un peccato, sembri il mio banco di scuola“. “Che brutto rovinare il corpo… soprattutto non valorizza più alcun vestito”. “Sarebbe bastata una bic e un bambino di 10 anni e invece…” Sono solo alcune delle critiche che hanno invaso la foto dell’attivista.