Paura durante il concerto di Franco Ricciardi nel Casertano, uomo armato di coltello tra la folla

Attimi di paura ieri sera a Portico di Caserta durante il concerto di Franco Ricciardi. Come riportato da Edizione Caserta, intorno alle 23, nel corso dell’esibizione, tra la folla si è creato un vuoto. Le persone avevano notato un uomo con in mano una busta di plastica dalla quale spuntava fuori la lama di un coltellaccio, di quelli utilizzati in macelleria.

Nel giro di pochi istanti si sono allontanati tutti. Una donna ha poi allertato gli uomini della sicurezza che, in attesa di carabinieri e polizia presenti nell’area, hanno immediatamenta agito. Un vigilante ha bloccato e atterrato l’uomo, sfilandogli il coltello dalle mani. Pochi istanti dopo sono intervenuti i militari che hanno preso in consegna il soggetto.

Franco Ricciardi, resosoti conto del trambusto, ha interrotto per alcuni secondi la performance, prima di ripredenderla quando gli hanno accennato che fosse tutto sotto controllo.