Valeria Marini rivela la storia d’amore con Jovanotti: “Ci siamo amati sotto le stelle…”

Valeria Marini si racconta in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘, tra vita privata e professionale la showgirl fa un viaggio tra i ricordi.

Il racconto di Valeria Marini

Parla del suo famosissimo tatuaggio la Marini: “Certo, sono proprio le mie labbra, disegnate da un artista, con due ali di stelle, all’attaccatura del lato B. “Ma che hai combinato?”, mi chiese mia madre Gianna. “Tranquilla, è soltanto hennè“. Romana d’adozione ma Sarda nel cuore Valeria Marini parla della sua isola: “Ho tanti ricordi belli nella tenuta dei nonni materni, era un parco giochi, con conigli e galline e tanti cuginetti con cui giocare”. “Nei valori che mi ha insegnato mamma: lealtà, sincerità, generosità. E testardaggine: volere è potere“.

Parla poi di se e del suo lavoro: “Perché in ciò che faccio metto amore e passione, condivido emozioni e il pubblico lo sente. E sono un’ottimista, pure nei momenti difficili, non è che non ne ho avuti. Trasformo le difficoltà in cose belle. Come stamattina. Ho preso una storta al piede, camminavo lenta, allora ne ho approfittato per fare selfie con chiunque. Se mi chiedono una foto non dico di no, una volta così ho perso l’aereo“.

Parla poi del flirt con Jovanotti: “Eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno“. Valeria Marini racconta poi dell’amicizia con Alfonso Signorini: “Amore a prima vista, ma ci sono tanti tipi di amore. Gli voglio un gran bene, mi è stato accanto nei momenti duri, come io

con lui“.

La Marini continua ancora parlando di Vittorio Cecchi Gori: “Mi mandò un enorme fascio di rose ma del biglietto non ricordo. Mi invitò a cena a casa sua. Quando arrivai dovetti aspettarlo un’ora perché si stava facendo la manicure“. “Dopo Vittorio, per cui ho fatto la

crocerossina, troppo presa dal lavoro, ho sbagliato tante scelte, commesso errori di

valutazione“. Storie sbagliate ma Valeria Marini non smette di sognare.