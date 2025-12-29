Paura in centro a Napoli, crolla cornicione con fioriere

PUBBLICITÀ

Paura nel centro di Napoli per il crollo di un cornicione in piazzetta Sant’Anna di Palazzo: fortunatamente non si registrano feriti. Nel cedimento sono cadute anche alcune fioriere.

L’episodio riporta alla mente quanto accaduto il 26 dicembre in via Toledo, non lontano dal punto del crollo di oggi, quando alcuni calcinacci ferirono lievemente due giovani turiste di 22 e 25 anni provenienti dalla provincia di Roma. Le ragazze furono trasportate all’ospedale Pellegrini e successivamente dimesse.

PUBBLICITÀ

FONTE FOTO: Il Mattino