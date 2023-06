Paura nella notte a Napoli, 24enne fermato dai carabinieri dopo gli spari

PUBBLICITÀ

Questa notte diverse chiamate al 112 hanno segnalato l’esplosione di colpi d’arma da fuoco in Piazza Masaniello. I carabinieri della pmz stella sono intervenuti sul posto e scoperto che a premere il grilletto era stato un 24enne di origini georgiane, irregolare sul territorio nazionale. I colpi erano a salve e l’uomo ha consegnato spontaneamente una pistola scacciacani. 3 i proiettili che teneva in tasca. Il 24enne è stato denunciato ma non sono ancora chiare le motivazioni del suo gesto.