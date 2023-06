Si fece costruire un sarcofago e un mausoleo, l’idea di Berlusconi per la sua tomba

PUBBLICITÀ

Silvio Berlusconi probabilmente non sarà sepolto nel mausoleo che si fece costruire dallo scultore Pietro Cascella ad Arcore, all’interno del parco della sua Villa San Martino. Al momento al sindaco di Arcore, Maurizio Bono, non sono giunte richieste. Ancora nessuno riposa nel mausoleo perché la legge al momento non lo permette.

Anche la mamma Rosa Berlusconi è sepolta al cimitero Monumentale di Milano, vicino al marito Luigi, e non ad Arcore. Proprio la morte del padre, nel 1989, diede al fondatore di Forza Italia l’idea del mausoleo, del quale parlò subito con Pietro Cascella, suo amico e soprattutto artista di fama mondiale.

IL MAUSOLEO DI BERLUSCONI

Come già raccontato proprio dall’ANSA nel 2008, in occasione della morte dell’artista Cascella, il mausoleo rappresenta idealmente la volta celeste. Una scultura astratta all’esterno, di marmo bianco delle Alpi Apuane, fa da cornice alla scala in travertino che porta all’interno della struttura con un vestibolo e una porta scorrevole in pietra da cui si accede al corridoio che porta alle tombe.

Al centro c’è il sarcofago bianco realizzato per Berlusconi, intorno sulle pareti c’è invece un fregio che rappresenta delle catene, simbolo della famiglia, perché gli anelli sono legati uno all’altro.

“Mi disse: ‘non farmi una cosa mortuaria con le falci, i teschi’ – raccontò lo stesso Cascella in un’intervista – e allora ho pensato all’alto, al cielo e ho fatto questa cosa che si chiama volta celeste”. I lavori del mausoleo terminarono nel 1993.

Proclamato il lutto nazionale per il funerale di Berlusconi, mercoledì la cerimonia al Duomo di Milano

Silvio Berlusconi è morto ieri mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo che le sue condizioni di salute sono precipitate nelle ultime ore. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, quattro volte presidente del Consiglio, aveva 86 anni e da tempo lottava contro una leucemia mielomonocitica.

Mercoledì i funerali di Stato al Duomo di Milano: sarà lutto nazionale

Sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a celebrare i funerali di Berlusconi che si terranno mercoledì alle 15 nel Duomo di Milano. È inoltre proclamato il lutto nazionale per mercoledì. Lo dispone il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Niente camera ardente per Silvio Berlusconi

Non ci sarà nessuna camera ardente per Silvio Berlusconi domani negli studi televisivi di Cologno monzese. Lo rende noto l’ufficio stampa Mediaset. Poco fa è terminato un sopralluogo dei carabinieri del comando provinciale di Milano. Questa decisione sarebbe legata a questioni di ordine pubblico.