PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura nella notte a Napoli, tentano di dare fuoco all'abitazione di un...
CronacaCronaca locale

Paura nella notte a Napoli, tentano di dare fuoco all’abitazione di un 45enne

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Paura nella notte a Napoli, tentano di dare fuoco all'abitazione di un 45enne
Paura nella notte a Napoli, tentano di dare fuoco all'abitazione di un 45enne
PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri della PMZ Stella sono intervenuti in via Carlo De Marco a Napoli per un tentativo di incendio al portone dell’abitazione di un 45enne. L’incendio non si è avviato. Non è escluso che l’evento possa avere origine dolosa. Nessun ferito.
Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati