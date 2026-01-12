Paura nella notte a Napoli, tentano di dare fuoco all’abitazione di un 45enne

PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri della PMZ Stella sono intervenuti in via Carlo De Marco a Napoli per un tentativo di incendio al portone dell’abitazione di un 45enne. L’incendio non si è avviato. Non è escluso che l’evento possa avere origine dolosa. Nessun ferito.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.