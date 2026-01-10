Paura sul treno verso Napoli, chiede soldi ai passeggeri poi distrugge i vetri

PUBBLICITÀ

Momenti di forte tensione a bordo di un treno Intercity sulla tratta Roma–Napoli. Un uomo, apparso in evidente stato di alterazione, presumibilmente dovuto all’assunzione di alcol, ha seminato il panico tra i viaggiatori poco dopo essere salito a Roma.

Secondo le testimonianze dei passeggeri, l’uomo avrebbe iniziato a chiedere con insistenza denaro alle persone sedute nelle carrozze. Di fronte ai continui rifiuti, la situazione è rapidamente degenerata. Giunto nei pressi della stazione di Aversa, l’individuo ha improvvisamente colpito con un pugno uno dei vetri del treno, mandandolo in frantumi.

Subito dopo il gesto violento, l’uomo è sceso dal convoglio ed è riuscito ad allontanarsi senza essere fermato, facendo perdere le proprie tracce. L’episodio ha provocato grande spavento tra i passeggeri, alcuni dei quali hanno espresso incredulità per quanto accaduto: «Nessuno è intervenuto, è assurdo», hanno raccontato.