Ritorna Piedone, sarà Salvatore Esposito a raccogliere l’eredità di Bud Spencer

Grandi ritorni e importanti novità nella nuova offerta presentata da Sky Italia per la stagione 2023-2024. Salvatore Esposito prende la pesante eredità di Bud Spencer in Piedone, rifacimento della storica tetralogia interpretata dall’attore napoletano scomparso nel 2016. Spazio alla criminalità di Milano anni 70 con La Mala e al ritorno di Lino Guanciale in una nuova serie.

Piedone, la nuova serie con Salvatore Esposito

La serie più attesa annunciata dal nuovo palinsesto Sky per la prosima stagione sarà ambientata proprio a Napoli. La città partenopea sarà il teatro d’azione di Vincenzo Palmieri, ispettore napoletano che fa ritorno dopo anni nella sua città natale, una città diversa dove dovrà affrontare mostri del passato e scheletri nell’armadio. Palmieri fu allievo del commissario Rizzo, storico personaggio interpretato da Bud Spencer nella tetralogia di Piedone. Eredità importante per Salvatore Esposito, che interpreterà Palmieri, in quanto Bud Spencer fu all’epoca capace di creare un personaggio iconico che entrò nei cuori di tanti spettatori, specie napoletani. La serie, scritta da Peppe Fiore (Non uccidere), sarà prodotta da Sky Studios, Wildside e Titanus Production e avrà 4 episodi.

Le altre serie nel palinsesto di Sky

Oltre a Piedone, sono stati tanti gli annunci di Sky Italia. “La Mala“, scritta da Stefano Sardo, racconterà della criminalità milanese degli anni 70. Tra azione e narrazione si muoveranno i protagonisti di quell’ondata di criminalità che ha travolto il milanese in quegli anni, con personaggi noti e indimenticabili della storia criminale italiana. Francis “faccia d’angelo” Turatello, Renato “il bel Renè” Vallanzasca, Angelo “il Tebano” Epaminonda tornano sullo schermo per scontrarsi con il poliziotto Achille Serra. Tra le altre serie Sky Original troviamo poi “Un’estate fa“, con Lino Guanciale (Il commissario Ricciardi e La porta rossa) e Filippo Scotti (È stata la mano di Dio), sulla scomparsa di un adolescente durante una vacanza in campeggio nell’estate del 1990. In Non ci resta che il crimine – La serie tornano Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno. Abbiamo poi le nuove stagioni di True Detective, Domina, Call my agent – Italia, M. Il figlio del secolo, Blocco 181 con Salmo, The white lotus e House of the dragon, spin off de Il Trono di spade.