Napoli in lacrime per Pierpaolo: “Avremo ricordi bellissimi di te”

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Pierpaolo Pizzano alias ‘PPP Boss’. I funerali ci saranno venerdì mattina alle 10 presso la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a cappella Cangiani. Pierpaolo Pizzano era molto conosciuto nel mondo dello spettacolo e dell’abbigliamento.

Noto artista musicale (PPP Boss) e imprenditore nel settore dell’abbigliamento, Pierpaolo, 49 anni, Da poco si era sposato con la sua donna del cuore, che su Instagram gli ha dedicato parole bellissime: “Alle volte anch’io me ne andrei. Non so che farei e invece no Cieli grigi sopra di me Prima o poi nuvole Solo che respiro ancora e quasi vomito perché Mi emoziono, parlo ai cani Pianto rose, temporali E se non piove è uguale per me Come me la notte abbai Gridi alla luna e non vuoi più piangere Come me non sai dove vai Perché non ci vediamo mai Come stai? Scrivimi C’è una bella vista da qui Ma soffro di vertigini Manca l’aria dopo un pugno nello stomaco lo so Mi affeziono come i cani Pianto rose, temporali E se non piove è uguale per me Come me la notte abbai Gridi alla luna e non vuoi più piangere. Come me che colpa ne hai Non sai dove vai”.

Tanti i messaggi di cordoglio “Ciao amico mio ti ricordare così stamani quando mi hanno chiamato nn lo volevo credere ho fatto fatica a pensare a quello che mi era stato detto ma io di te ciò tanti ricordi bellissimi ci siamo visti poco tempo fa x farti il tuo look platino e abbiamo parlato di tante cose che ti sono capitate in questo periodo cmq rimarrai sempre nel mio cuore e lo sai bene come ti volevo bene amico mio ciao Pierpaolo pizzano“.