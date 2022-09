“Piove troppo assai, chiudi le scuole”: il sindaco le tiene aperte perchè gli alunni non sanno scrivere

Il dibattito sulla necessità di chiudere o meno le scuole in caso di allerta meteo si arricchisce di un episodio che fa sorridere e che viene raccontato su Facebook dal diretto interessato.

“Piove troppo assai” e il sindaco non chiude le scuole perché gli studenti non sanno parlare

Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, che intitola il suo post proprio: “Emergenza meteo tra il serio e il faceto… e il comico“. Il primo cittadino racconta di aver ricevuto, tramite un messaggio privato sui social, la richiesta di uno studente che gli chiedeva, visto il maltempo, di tenere chiuse le scuole. Nel suo messaggio – che il sindaco Zinno ha condiviso sul social – però, il ragazzo ha utilizzato l’espressione “Piove troppo assai“. Naturalmente, l’errore grammaticale non è passato inosservato al sindaco, che ironicamente gli ha risposto: “Troppo assai? E come chiudo le scuole se scrivete così? Dovreste andarci anche il pomeriggio“.

Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio a Cremano, prosegue la riflessione sui social

Il sindaco Zinno prosegue la sua riflessione sull’argomento. “Cari concittadini, anche stasera passo qualche ora a rispondere a ragazzi o ragazze che mi chiedono di chiudere le scuole. Rispondo tentando di far capire che si chiudono solo nel caso in cui abbiamo materialmente atti che comprovano un reale pericolo”. E poi continua il sindaco: “A qualcuno rispondo cercando di far capire che prima viene l’educazione e poi si può contattare qualcuno, mentre con altri instauro battibecchi pseudo-comici come quello del post. Se chiudiamo abbiamo i genitori contrari e quelli a favore. Se chiudiamo e non piove, siamo folli perché chiudiamo con il sole. Invece, se non chiudiamo e piove, siamo irresponsabili perché non abbiamo previsto la pioggia“. (Fanpage)