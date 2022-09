Caro energia, in arrivo bollette choc: “Prezzi mai visti prima”

Il caro energia continuerà a gravare sulle tasche degli italiani a confermarlo è il direttore della Divisione Energia di Arera Massimo Ricci che lancia l’allarme.

Lo spettro del caro energia

Il problema del caro energia è ormai un “pensiero fisso” per gli italiani, ed europei, soprattutto in vista di questo inverno. Con l’arrivo della stagione più fredda dell’anno pesa il dubbio sui prezzi delle bollette del riscaldamento, non è infatti difficile imbattersi online in svariate “liste di consigli” per risparmiare durante questi freddi mesi. Il problema però resta e gli zeri che si aggiungono nel conto finale della “parcella” non rasserenano. Ad essere preoccupati sono anche e soprattutto gli imprenditori che si domandano come poter gestire gli aumenti in bolletta scongiurando la chiusura.

Una situazione complessa che trova la causa anche e soprattutto nella decisione del folle Putin di invadere l’Ucraina. Il conflitto ha infatti portato conseguenze in tutti i paesi europei non solo per alcune materie prime, come il “blocco” delle esportazione di grano ucraino, ma anche e soprattutto in ambito “energetico”. Il paese di mister Putin era infatti uno dei partner energetici principali, non solo italiani, e le sue decisioni di “politica estera” hanno minato ai rapporti energetici/economici con il resto d’Europa. Lo spettro delle problematiche con “l’energia Russa” era presente tra le aule della politica italiana già da prima dell’inizio del conflitto, ma non vi è mai stata tanta premura nell’attuare un “piano B”. Ora il Piano B diventa necessariamente A e il nuovo governo insieme con i consigli europei dovrà gestire al meglio il freddo inverno.

“I prezzi già erano molto alti”

Per ora infatti continuano gli aumenti e a confermarlo è proprio il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci. All’alba dell’aggiornamento del prezzo dell’elettricità per il mercato tutelato che nel pomeriggio verrà comunicato dall’Autorità. Il problema del caro energia non è però solo da addossare al conflitto. Seppure gli attuali aumenti derivino nell’effettivo dagli ormai persi rapporti energetici con la Russia questi aumenti si sommano in realtà a cifre che già sono di per se alte. come spiega Ricci: “Indipendente dalla percentuale di aumento, è una percentuale che si applica su prezzi già molto alti e quindi si arriva a prezzi mai visti prima“. Il direttore conclude infatti sottolineando che: “I prezzi del prossimo trimestre purtroppo ci ricorderanno che viviamo ancora in una fase emergenziale“.

L’Europa si dice però pronta a proporre entro metà ottobre, dopo un incontro con i vari governi, un aggiornamento del quadro degli aiuti per sostenere la crisi ed aiutare imprenditori ed aziende.