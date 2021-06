I carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Giugliano (guidati dal capitano Andrea Coratza) hanno arrestato, nella flagranza del reato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento, Antonio Arena, alias “o’ suricill”, 43enne, e Fabrizio Petito, 25enne, entrambi considerati attigui al clan Verde, attivo a Sant’Antimo. I due uomini sono stati intercettati a bordo di un’auto allo svincolo del comune di Lusciano e sono stati controllati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di una pistola semiautomatica, marca Bernardelli, calibro 22 lr, completa di caricatore contenente 9 proiettili, risultata rubata in Lombardia. Gli arrestati sono stati così accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa di giudizio.

