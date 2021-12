Beccato con il colpo in canna a Piscinola, pistola esaminata dopo i raid

Controlli per il contrasto alle armi sono stati condotti della compagnia Napoli-Vomero nel quartiere di Chiaiano e nelle vicine zone periferiche. Perquisizioni e posti di controllo avvenuti nelle zone più sensibili perché, nonostante i molteplici impegni che vedono in questo periodo i Carabinieri in prima linea, la lotta alla criminalità diffusa non si ferma. Sono 87 persone identificate, 38 delle quali già note alle forze dell’ordine, 1 pistola e 3 armi bianche il bilancio dei militari.

AVEVA UNA PISTOLA BERETTA CON MATRICOLA ABRASA

A Piscinola i carabinieri della stazione di Marianella arrestavano per detenzione di arma clandestina un 31enne incensurato di Pianura. I militari notavano 2 uomini a bordo di un’utilitaria a via Napoli e gli intimavano di fermarsi. L’autista non accettava l’invito e tentava di fuggire, però, dopo pochi metri i carabinieri li fermano. Il 31enne è stato trovato in possesso di una pistola beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e pronta a sparare nel caricatore 8 colpi.

Inoltre durante la perquisizione i carabinieri sequestravano anche una mazza, come quelle da baseball, lunga 40 centimetri. Il passeggero 29enne incensurato è stato segnalato alla prefettura. Invece l’arrestato è stato condotto al carcere in attesa di giudizio. La pistola sequestrata sarà sottoposta ai rilievi balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

RILIEVI SULL’ARMA

Gli accertamenti tecnici svolti nel Laboratorio BAL riguardano: analisi descrittive e normative di munizioni ed armi da fuoco portatili; esami relativi alla loro funzionalità ed efficienza; analisi comparative degli elementi di cartuccia (bossoli e proiettili) provenienti dai test di sparo e di quelli in reperto; acquisizione, memorizzazione e confronto degli elementi di cartuccia tramite il sito IBIS 3D HD in dotazione per verificare eventuali correlazioni balistiche tra vari episodi delittuosi (il sito n.001 in dotazione, unitamente a quelli degli altri RIS e a quelli della Polizia di Stato, costituisce parte del network denominato Banca Dati Balistica IBIS – Sistema Integrato di Identificazione Balistica).

Parte integrante del Laboratorio BAL è il Balipedio Balistico, al cui interno vi è la strumentazione per effettuare in sicurezza i test di sparo; per recuperare gli elementi di cartuccia esplosi sperimentalmente; per svolgere gli accertamenti di balistica terminale (analisi degli effetti generati dagli impatti dei proiettili su vari bersagli, rimbalzi, studio di traiettorie balistiche, ecc..).