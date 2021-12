Giugliano. Cinque rapine in banca da mezzo milione di euro, scarcerato

Era detenuto nel carcere di Carinola per un cumulo di pene pari ad oltre 12 anni di reclusione: ritorna in libertà Mele Gaetano, giuglianese classe 85.Il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere Dott. Marco Puglia, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali in modo provvisorio, in attesa della camera di consiglio che si discuterà innanzi al Tribunale di sorveglianza di Napoli nei prossimi mesi.

Nino Mele aveva rapinato 5 banche, per un bottino di quasi 600 mila euro in contanti, diventando il terrore di Lombardia e Piemonte: i colpi commessi a Milano, a Pregnana Milanese, a Monza, a Cuneo ed il più eclatante quello di Pavia, quando con due complici non identificati portó via, in un solo colpo, oltre 300mila euro in contanti. Rapine pluriaggravate commesse con grande professionalità, senza armi, nonostante la giovane età. In una rapina a Cuneo, con bottino di oltre centomila euro, con un complice si presentó al direttore della banca come un noto imprenditore del sud Italia ed acquisita la fiducia di quest’ultimo, entró in banca in giacca e cravatta. L’operazione fu denominata “Fred Astaire” perché il complice indossava eleganti scarpe bicolore come il noto ballerino.

Fu scarcerato già in passato, quando il Tribunale di Sorveglianza di Napoli gli concesse la semilibertà, su istanza dell’avvocato Luigi Poziello: misura che durò ben poco perché Mele, nell’ambito di un’operazione più complessa (era il periodo in cui a giugliano vi era una faida interna tra il clan Mallardo ed il gruppo delle palazzine), fu sorpreso nelle palazzine di Giugliano a Via Montessori con una pistola addosso. Il Tribunale gli revocò la semilibertà. Ció nonostante è riuscito ad ottenere una misura alternativa, grazie ad un percorso di rieducazione presso il penitenziario di Carinola.