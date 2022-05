A Napoli una pizza costa 25 euro, è realizzata con patate e provola

Può una pizza a Napoli costare 25 euro? Sì, se è una patate e provola “azzeccata”. L’idea nasce da Pino Celio di Lucignolo BellaPizza. Un articolo appositamente dedicato pubblicato da scattidigusto.it (qui il pezzo completo) spiega il perché del prezzo. Si tratta ovviamente di un mix di due tipicità della cucina napoletana: la pizza e la pasta e patate con provola. Bisogna poi precisare che è una pizza che, per assaggiarla, sarebbe perfetta da dividere addirittura in 6.

La pizza patate e provola “azzeccata”

La pizza, come si legge sul giornale online, ha una base con Fiordilatte di Napoli e ricotta di bufala che riempie il cornicione, lasciato semi aperto. Viene servita al tavolo accompaganata da un fornello e la padella in rame in cui Pino Celio – o uno dei suoi camerierei – prepara il condimento con patate e provola per rifinire la pizza.

Va inoltre sottolineato che il costo di pizze “popolari” è davvero molto contenuto. Il prezzo della margherita, ad esempio, non supera i 4 euro. “Marinara e margherita sono le pizze del popolo e chiunque deve permettersele” spiega il titolare.