Montagne di plastica e rifiuti, il mare di Napoli ‘vomita’ sulla spiaggia l’inciviltà delle persone

Il maltempo si è fatto sentire prepotentemente su Napoli e provincia. In particolare, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, insieme al consigliere municipale Lorenzo Pascucci, hanno denunciato gli effetti provocati dal ciclone sulla Rotonda Diaz e sul lido Mappatella, dove il mare ha vomitato sull’arenile ingenti quantità di oggetti in plastica e altri rifiuti, gettati in acqua nel corso del tempo.

PLASTICA SULLA ROTONDA DIAZ, LA DENUNCIA DI BORRELLI E PASCUCCI

Così scrive Borrelli sul suo profilo Facebook: “Chiesti interventi. Quelli più importanti però vanno fatti sul nostro stile di vita e sulla mentalità prima che la natura si ribelli in maniera sempre più tragica. Il mare sa essere più generoso dell’uomo e restituisce a quest’ultimo i “doni”, che da esso ha ricevuto nel corso del tempo, sotto forma di una marea di “regali” rimodellati con acqua e sabbia. Dopo i temporali e la mareggiata di ieri a Napoli, il mare ha “vomitato” sull’arenile della Rotonda Diaz ciò che durante gli anni è stato gettato in acqua: la plastica su tutto.

Abbiamo segnalato la situazione alla Capitaneria di Porto e al Servizio Mare del Comune di Napoli richiedendo urgenti interventi. Ma gli interventi più importanti vanno fatti sul nostro stile di vita e sulla nostra mentalità. Bisogna cambiare il nostro modo di vivere, bisogna rispettare l’ambiente e la natura altrimenti essa si ribellerà all’ uomo in maniera sempre più feroce e tragica. E questa non è una nostra opinione ma un triste dato di fatto”.