“Abbiamo visto morire noi te”. Duro striscione dei tifosi del Napoli contro Maroni, risponde la Lega

Duro messaggio di un gruppo di tifosi del Napoli agli indirizzi di Roberto Maroni l’ex segretario della Lega, Ministro dell’Interno e presidente della Regione Lombardia scomparso ieri. “Maroni, volevi vederci morti… ma noi abbiamo visto morire te”. Questa la scritta comparsa su di uno striscione comparso nelle scorse ore in città che si conclude con “Mai tesserati”, messaggio più volte lanciato un mantra da almeno una parte del tifo organizzato azzurro, Il contenuto dello striscione sembra richiamare alla presunta volontà del mondo della Lega Nord, del quale anche Maroni faceva parte, di contrapporsi e contrastare il Sud d’Italia.

Dopo aver saputo dello striscione, la segreteria regionale della Lega in Campania ha voluto prendere posizione con una nota stampa. “Profonda amarezza e vergogna per il disgustoso striscione, esposto oggi in città, che offende la memoria di Roberto Maroni. Gli autori si confermano sempre più minoranza di un tifo organizzato che oggi, dopo questo gesto, si allontana dai successi della squadra e di un pubblico che, invece, ha sempre onorato con passione inconfondibile i valori dello sport”. Dalla segreteria regionale della Lega dico di aspettarsi “una presa di posizione e una ferma condanna dalla società Calcio Napoli e dalle altre forze politiche”.