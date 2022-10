Ginevra Lamborghini incontra di nuovo Antonio Spinalbese: “Sei poco uomo”

Nonostante la squalifica dal Grande Fratello VIP, Ginevra Lamborghini continua a far parlare di se.

La cacciata di Ginevra Lamborghini dal GF e regole non applicate

Prima di tutto ricordiamo che nella puntata del Grande Fratello VIP dello scorso 3 Ottobre, a seguito del caso di Marco Bellavia, alcuni concorrenti accusati di incoraggiare il bullismo sono stati sotto posti a un televoto flash con l’uscita poi di Giovanni Ciacci. Ma quella che a tutti è sembrato in un primo momento il capro espiatorio di tutto è stata Ginevra Lamborghini. La show girl infatti accusata di aver legittimato il bullismo è stata esclusa dalla casa.

Regola vuole, come avvenuto anche per le altre edizioni, che chi viene squalificato dalla casa, non per televoto, ma per una scelta dei produttori, non possa più partecipare al programma in nessun modo. Ciò però sembra che non sia stato applicato a Ginevra Lamborghini.

La Lamborghini affianca nel fuori studio gli ex-concorrenti della casa

Ginevra Lamborghini, nella puntata del 24 di lunedì sera, infatti si trovava nel fuori casa affianco agli ex concorrenti della casa. Ginevra durate la serata è stata proprio al centro di un confronto con Antonio Spinalbese.

Dopo che i due concorrenti si sono ritrovati ai ferri corti nel corso della passata puntata, hanno avuto la possibilità di parlarsi e di chiarirsi guardandosi negli occhi, così come anticipato poco prima della puntata sulla pagina ufficiale Instagram del reality show Mediaset. L’annuncio di questa decisione presa dei produttori dello show nei confronti di Ginevra Lamborghini ha suscitato non poche polemiche da parte dei fan , che si sono fatti aspramente sentire tramite gli innumerevoli messaggi sui social. Puntando il dito sia contro Ginevra ma soprattutto contro la produzione del Grande Fratello VIP, che le permette di fare ancora parte delle dinamiche dello show.

Le parole dei fan del GF VIP

Ecco alcuni commenti dei fan sui social: “Sinceramente è stata squalifica e ancora si parla di lei, è tutto molto ridicolo”, ha sbottato un utente. “Una concorrente squalificata non dovrebbe neppure stare in studio, soprattutto dopo quanto è accaduto. Questo è un altro schiaffo che date a Marco, unica vittima di questa triste storia”, scrive un altro spettatore social del GF.

“Sbaglio o un concorrente squalificato non dovrebbe avere accesso allo studio, tanto meno alla casa”, scrive anche Filippo Nardi su Instagram, in passato protagonista del reality show.

“Basta con Ginevra, lo scorso anno Denis Dosio è sparito dallo studio dopo la squalifica“, ha sentenziato un altro utente social del GF Vip.

Antonino Spinalbese rivede Ginevra Lamborghini e si sbottona

Antonino Spinalbese si è sbilanciato parecchio su Ginevra Lamborghini dopo il loro incontro in diretta in questa undicesima puntata del Gf Vip. Il vippone, infatti, si è ritrovato faccia a faccia con la sua ex grande amica (se non qualcosa in più) che è tornata nella casa per avere un confronto con lui dopo il suo recente avvicinamento a Giaele De Donà e dopo il loro ultimo litigio in diretta. Antonino e Ginevra, infatti, prima che lei venisse squalificata dal gioco per aver istigato il bullismo nei confronti di Marco Bellavia, erano stati protagonisti del primo flirt di questa edizione del Gf Vip.

Le parole

Da qualche settimana, però, tra i due che sembravano aver mantenuto un buon rapporto anche a distanza, è scoppiata una lite dopo dopo che Ginevra l’ha accusata di essere “poco uomo”. La sorella di Elettra Lamborghini, infatti, ha rinfacciato ad Antonino di averla criticata per essersi avvicinata a lui nonostante fosse fidanzata e Antonino non ha preso per niente bene questa accusa di poca virilità. Oggi, però, i due si sono rivisti e sono sono aperti rivelando cosa pensano (e cosa sentono) l’uno dell’altra.

“Ho avuto bisogno di vederti – esordisce Ginevra – e come prima cosa ti devo chiedere scusa perché ho fraintesi delle tue parole e ho capito. Mi è pianto il cuore, ti ho visto provato, non volevo pugnalarti alle spalle. Quello che è successo non è niente. Per me sei la persona bella che ho conosciuto. Ho capito chi sei, ho capito che quella cosa che hai detto era tolta da un altro contesto, non mi hai infangata”

“La vorrei ancora nella casa – ha poi rivelato Antonino ad Alfonso Signorini che gli ha chiesto se vorrebbe ancora l’ereditiera in casa con lui. Per me Ginevra era un paracadute all’interno della casa. Quando ti viene a mancare qualcosa inizi a vedere tutto nero. Mi manca. Ginevra tira fuori quello che cerco di nascondere di me ed è bello trovare queste persone”.